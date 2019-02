Orelsan dans la bande-originale du film Black Snake

"Black Snake" est une comédie française de Thomas Ngijol qui sortira mercredi 20 février 2019. Pour sa musique, le réalisateur et acteur s'est entouré de figures du hip-hop avec par exemple Dosseh, MHD et le normand Orelsan. Celui-ci fait un freestyle et se surnomme "White Snake". Une suite de punchlines à écouter maintenant :

Il n'y a pas que la BO qui fait parler du film, mais aussi un jeu flash ! Directement sur votre navigateur, jouez à un "beat'em all" old school type "Streets of rage" et incarnez un personnage et son acolyte. Orelsan, alias San ou Dosseh alias Doss sont jouables !

Incarnez Black Snake, San ou Doss - Black Snake

Jouez à cette adresse : blacksnake-lefilm.fr

