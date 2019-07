Tour de France: Ciccone détrône Alaphilippe, Thomas se pointe

Deuxième de l'étape derrière le Belge Dylan Teuns (Bahrain), le plus fort dans le dernier kilomètre très pentu, Ciccone (Trek) s'est emparé du maillot jaune, le premier de sa carrière. Pour 6 secondes, l'écart qui prive Alaphilippe d'une quatrième journée en tête du Tour.

Entre les favoris, le match a culminé sur le dernier kilomètre au revêtement compacté, non goudronné. Avec avantage à Thomas, auteur de sa plus probante performance depuis le début de la saison. Le Gallois a débordé pour finir Alaphilippe, qui avait attaqué crânement quelques instants plus tôt, dans une tentative désespérée pour sauver son maillot.

Quatrième de l'étape à 1 min 44 sec de Teuns, le vainqueur sortant a pris du temps à tous ses adversaires pour le classement général. Entre autres, le Français Romain Bardet, principal perdant du jour (1 min 09 sec sur le Gallois) après avoir été distancé dans le dernier kilomètre.

L'Italien Vincenzo Nibali (51 sec sur Thomas) et, à un degré moindre, le Néerlandais Steven Kruijswijk (35 sec) ont également concédé plus de temps qu'espéré par eux. En revanche, le Colombien Nairo Quintana (7 sec) et surtout Thibaut Pinot ont répondu présent.

Devant son public, Pinot a rivalisé avec Thomas, qui a pris le dessus seulement dans les 300 derniers mètres pour le précéder de 2 secondes sur la ligne. Pour le Franc-Comtois, qui réalise un parcours sans fausse note depuis le départ, tout va bien d'autant que son lieutenant David Gaudu s'est montré percutant lui aussi dans l'ascension finale.

Au classement général provisoire, Ciccone précède Alaphilippe de 6 secondes et Teuns de 32 secondes. Thomas, 5e désormais, est repassé devant son jeune équipier Egan Bernal (22 ans), qui lui a concédé 9 secondes tout comme le Danois Jakob Fuglsang, l'Espagnol Mikel Landa et l'Australien Richie Porte.

Les débuts triomphants de Teuns

Tout s'est joué dans l'ascension finale, la septième de cette étape vosgienne arrivant dans un site au nom poétique. La légende raconte que durant la guerre de Trente Ans (1618-1648), les jeunes filles du village voisin se seraient jetées du sommet dans l'étang en contrebas pour échapper aux troupes suédoises.

Dans cette étape de 160,5 kilomètres, l'équipe Movistar de Quintana et Landa a engagé la chasse à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée pour revenir sur une échappée de 14 coureurs lancée peu après le départ (Cosnefroy, Teuns, Bernard, Pauwels, Ciccone, De Gendt, Arndt, Berhane, Wellens, Grellier, Politt, Meurisse, Pasqualon, Greipel).

Un premier peloton s'est présenté au pied de la montée avec moins de 4 minutes de retard sur les rescapés (Ciccone, Wellens, Teuns, Meurisse) après la tentative du Belge Thomas De Gendt, repris dans l'avant-dernière montée, aux 20 kilomètres.

Dans l'ascension finale, Landa a tenté de contre-attaquer mais a été repris par la suite, alors que Ciccone et Teuns se disputaient la victoire.

"Je gagne dès mon premier Tour!", s'est félicité Teuns. "J'ai un peu travaillé dans l'échappée mais j'ai cherché à m'économiser car je savais que c'était possible".

Ciccone, 24 ans, participe lui aussi pour la première fois au Tour. Le jeune Italien, habitué du Giro, s'est imposé à deux reprises dans le Tour d'Italie dont il a enlevé l'étape-reine, fin mai, puis le classement de la montagne.

Vendredi, retour dans la plaine. La 7e étape, la plus longue du Tour avec 230 kilomètres entre Belfort et Chalon-sur-Saône, est favorable aux sprinteurs.

