Rouen. Une boutique éphémère consacrée à l'économie sociale et solidaire à Rouen

Comme l'a précisé le conseiller municipal Stéphane Martot, "nous avons mis en place cette boutique pour soutenir toutes les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) et répondre a ceux qui veulent se lancer dans cette aventure. Il s'agit ainsi d'aborder des problématiques nouvelles : le recyclage, le réutilisation d'objets détournés de leur fonction première. L'ESS préfère réinvestir plutôt qu'offrir des dividendes à des actionnaires. C'est une autre économie qui permet d'innover et de contribuer à l‘intérêt général. Elle n'est pas utopiste, aujourd'hui elle est réaliste et cette boutique parfaitement située au cœur même de Rouen va leur permettre de rencontrer des clients de façon concrète et je l'espère efficace."

Yvan Robert a précisé "qu'il s'agissait là d'une action exemplaire, qui a besoin de soutien dans sa dimension d'innovation, et de préoccupation d'aujourd'hui, dans tout ce qui touche à l'environnement et à la préservation de la planète. Il y a dans ces démarches beaucoup de sacrifices individuels de petits salaires et de manque de place mais cette passion donne du sens et permet de rendre service en répondant à ses désirs et sa passion."

Cette boutique sera ouverte jusqu'au mois de mars-avril et verra se succéder après Arte créa, la Ressourcerie, Zéro déchet et fera ensuite la place à la culture. Elle est située au 16 rue Jeanne d'Arc, dans une case commerciale sur le coté gauche du théâtre des Arts.

