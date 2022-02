Rouen. Rouen : huit lauréats pour l'édition 2018 de la Bourse Tremplin

La liste des lauréats de la Bourse Tremplin Rouen (Seine Maritime) a été dévoilée jeudi 25 octobre 2018. Cette bourse, créée il y a trois ans par la Ville de Rouen, se veut "une aide aux projets citoyens", comme l'explique Elian Pirio, coordinateur du projet jeunesse. "Elle s'adresse aux 16-25 ans avec la volonté d'aider, de donner une impulsion à des projets innovants, culturels permettant de créer un lien : un projet citoyen au service de l'autre."

Huit projets lauréats

Ainsi une somme de 10 000 € est partagée entre les projets choisis. Après un appel à projets, au printemps 2018, un jury a désigné huit lauréats dont les noms ont été dévoilés lors de cette soirée. Après leur présentation par Christine de Cintré, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante, chaque responsable des projets désignés est venu signer la charte établie avec la Ville.

Parmi les lauréats figure Corentin Besnard. Originaire de Dieppe et résidant à Rouen, il a 23 ans. Après un master d'histoire-géographie, il a préféré concrétiser un projet lié à sa passion pour la radio. Il envisage d'ailleurs, avec cinq autres personnes, de créer sa propre station.

"Ce sera une radio gérée par une association loi 1901", explique-t-il. Et cette bourse ainsi obtenue va leur permettre de changer de local et d'acheter du matériel plus performant.