Bonne table à Caen : Aux casseroles qui chantent, les papilles applaudissent

Pétales de tomates, marmelade de courgettes multicolores, grannys pochées au sirop de curcuma… Les noms des plats proposés ce jour-là Aux casseroles qui chantent suffisent à mettre mes papilles en éveil. Ouvert depuis 2012, tout près du port de Caen et non loin des Rives de l'Orne, l'endroit est animé en cuisine par le chef Benoît Guillaumin, également aux manettes de la Table des matières, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Une formule à 17 euros

Avec mes camarades, ce jour-là, nous optons donc pour une formule du jour : plat et dessert pour 17 euros. Lorsque l'émincé de bœuf sauté gyoza et ses pommes de terre grenailles arrivent sur la table, c'est d'abord un "waouh" de satisfaction qui retentit grâce à la présentation du plat. Les papilles savourent aussi cette viande cuisinée à l'asiatique et les petits légumes qui l'accompagnent.

Pour le dessert, la tablée a choisi une granny pochée au sirop curcuma, avec sa marmelade de banane au mascarpone et son crumble croustillant. La pomme est placée au centre de l'assiette, et le sirop délicatement versé au-dessus une fois servie. Gourmande, j'aurais aimé que la granny smith soit un peu plus cuite, façon pomme au four. À noter que la carte affiche un "Snickers" maison, brownie cacahuète, crémeux monté caramel et glace à la célèbre barre chocolatée. Une belle idée pour notre prochain dîner !

Aux casseroles qui chantent, 11 Rond-Point de l'Orne, 14000 Caen, tel : 02 31 72 18 94

