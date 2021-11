Caen. Calvados : où chasser les œufs pour Pâques ?

Dans le parc du château de Crèvecoeur, aux Rives de l'Orne ou encore pour soutenir le Secours Populaire, les chasses aux œufs font preuve d'originalité autour de Caen (Calvados).

Pour sa 16e édition, le château de Crèvecoeur dans le Pays d'Auge, organise "un week-end d'événements à destination de toute la famille", présente Nathalie Ledard, en charge de la promotion du château. "125 kg d'œufs en chocolat seront à trouver, et il y en aura pour tous les âges", précise-t-elle. La journée de Pâques du dimanche 1er avril 2018 sera ainsi l'occasion pour le château de lancer sa saison. De nombreux événements sont prévus au cours de la journée, avec des animations autour de l'univers médiéval fantastique, ainsi que la remise en liberté de rapaces.

De nombreuses activités sont également mises en place pendant trois jours au château de Canon (à Mézidon-Canon), du samedi 31 mars au lundi 2 avril 2018. D'une part une grande chasse aux œufs est organisée à la ferme le lundi 2 avril, et d'autre part toute une série d'animations seront proposées autour de l'univers de Pâques et du chocolat : décoration de l'intérieur du château aux couleurs du printemps, lecture de contes, enquête à destination des jeunes, etc.

Plusieurs chasses aux œufs thématiques à Caen

Le centre-ville de Caen n'est pas en reste. La quête des chocolats organisée par le Secours Populaire aura lieu le samedi 7 avril de 13 heures à 17 heures au parc de la Fossette. Une participation de 2 € est demandée, l'occasion de cumuler plaisir de la chasse aux œufs et solidarité.

Les Rives de l'Orne proposent également deux événements, le samedi 31 mars et le mercredi 4 avril, à 14 heures dans les deux cas. Les participants pourront partir à la recherche des œufs en chocolat à l'aide d'une carte et d'indices dissimulés dans les magasins (sur inscription).

Enfin, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville cachera également 500 œufs en chocolat le dimanche 8 avril de 15 heures à 17 heures.

Pratique. Château de Crèvecoeur : dimanche 01/04 de 11h à 18h. (3€ enfant 4-14 ans ; 9€ adulte). Chasse aux œufs aux Rives de l'Orne : samedi 31 mars, mercredi 4 avril, à partir de 14h. Sur inscription. Château de Canon : 31 mars, 1-2 avril. Bibliothèque Alexis de Tocqueville : chasse aux œufs le dimanche 08/04 de 15h à 17h. Chasse aux œufs du Secours Populaire : 07/04. 2€.