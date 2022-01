Confirmation manquée pour Romain Hamouma

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Confirmation manquée... Il est doué et il aura sûrement une belle carrière mais son passage à Malherbe aura été en demi teinte. Après une première saison véritablement excellente, il a eu un peu de peine à confirmer cette année. Il aurait dû être le vrai leader offensif de cette équipe et il l'a parfois été mais pas assez souvent. Doté d'une qualité technique et d'une pointe de vitesse hors du commun, il va tenter une aventure au challenge sportif plus intéressant (Lille ?) et rapporter un peu d'argent à Malherbe, c'est déjà ça....



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

Quand Hamouma était en forme, Caen n'était jamais loin de la victoire. En son absence, ou un ton en dessous de son rendement attendu, les Rouge et Bleu peinaient à chaque fois. Je me suis régalé devant le Sochaux-Caen de la 2e journée, quand j'ai vu l'ancien lavallois si bien combiner avec Pierre-Alain Frau. Ce n'était qu'un feu de paille, qui n'a guère trouvé d'écho plus tard dans la saison. Romain Hamouma a également pêché par individualisme dans son jeu. Une critique difficile à adresser, quand on sait qu'en tribune de presse on applaudissait dès lors qu'il réalisait un débordement déstabilisateur dont il a le secret.



Sylvain Letouzé - Consultant

Il est clairement une des grandes déceptions de la saison. Remuant et révélé l'an dernier, la confirmation était attendue avant un départ avec les honneurs vers des clubs plus huppés. De départ il y en aura un certainement (bien qu'il n'y ait pas bousculade au portillon), mais pour les honneurs, on repassera. Blessé puis incapable de revenir dans le tempo ensuite, il a fonctionné sur un courant alternatif néfaste. Deux buts et deux passes décisives, c'est évidemment trop peu. Une mauvaise saison qui a certainement pesé sur l'ensemble, même si Hamouma ne peut évidemment pas être cloué au pilori. Car même en dedans, le SM Caen n'était plus le même avec lui dans sa qualité offensive.



Statistiques

31 matchs dont 29 comme titulaire

2 buts marqués

2 passes décisives

5 cartons jaunes

0 carton rouge

2e saison en Ligue 1

2e saison sous le maillot malherbiste

