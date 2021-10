Rouen. Rouen sur mer vient d'ouvrir ses portes pour un mois

Parasols, sable fin et jeux de ballon : Rouen sur mer est enfin de retour sur les quais rive gauche de Rouen. Du 6 juillet au 4 août 2019, les animations s'étendent sur 450 mètres et pourraient regrouper jusqu'à 160 000 visiteurs (fréquentation moyenne). Comme d'habitude, tout est gratuit : autant les ateliers de yoga, les activités sportives, que le mini-golf, le bassin pédalos et la cabane à livres. Une aire de sable, ainsi que des transats et parasols sont aussi de retour.

Les changements de cette nouvelle édition

Cette année, Rouen sur mer est particulièrement axé sur le développement durable. Labellisé COP21, les 800 tonnes de sables seront réutilisés et le tri sélectif est effectué sur place. Seulement, cette année, les installations n'ont pas l'air d'enthousiasmer tous les visiteurs. Il faut dire que les premières éditions avaient mis la barre haute. "Il y avait des structures gonflables pour les petits et pour les grands. Il manque aussi les jeux d'eau.", affirme Nadia Lemaine, habituée de l'événement. Madeleine Bousquet, regrette pour sa part que l'événement ne se prolonge pas plus pendant le mois d'août : "Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, c'est quand même bien d'avoir cette activité-là."

A LIRE AUSSI.

Canicule en Normandie : les villes s'organisent

La tournée Aérolive débutera le 8 mai 2019