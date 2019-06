Canicule en Normandie : les villes s'organisent

Vous avez tous vu, lu ou entendu les campagnes de prévention contre la canicule, annoncée comme aussi sévère que celle de 2003 dans le pays.

La Normandie, si elle n'est pas en alerte, est concernée par des fortes chaleurs à venir dans les jours qui viennent avec jusqu'à 31 degrés à Rouen ou Pont l'Évêque, 32 degrés à Évreux, ou encore 34 à Domfront et Alençon, attendu jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019.

Les prévisions de météo France pour jeudi 27 juin 2019. - Météo France

Les services de l'État communiquent dans les départements via les préfectures pour relayer les grandes recommandations : boire de l'eau avant d'avoir soif, se mouiller et se rafraîchir le corps, éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, maintenir son logement au frais en fermant les fenêtres et les volets, penser à veiller sur ses proches, en particulier les plus fragiles…

La préfecture de Région invite également à être attentif sur le lieu de travail, en particulier lorsque le métier s'exerce en extérieur. La Dirrecte rappelle que les salariés concernés doivent bénéficier d'un approvisionnement régulier et facile d'accès en eau potable et fraîche. Les employeurs doivent également aménager les horaires de travail afin de limiter l'exposition des salariés et reporter les tâches les plus pénibles.

Une plateforme d'information du public est aussi mise en place via un numéro vert au 0800 06 66 66.

Les Villes s'organisent

Les Villes aussi communiquent sur le phénomène et se font la plupart du temps un rappel de ces recommandations. Beaucoup invitent les personnes sensibles (personnes âgées, adultes et handicapées, fragilisées et isolées) à s'inscrire sur les registres des personnes fragiles des CCAS, comme au Havre (Seine-Maritime), à Dieppe, Alençon (Orne), Cherbourg, ou Bayeux (Calvados). Cela peut leur permettre de bénéficier de visites de courtoisies ou d'intervention ciblées lors des fortes chaleurs.

Dans l'Orne à Alençon, qui va être particulièrement concernée par les chaleurs, un suivi est également assuré par les agents du portage à domicile, qui sont formés pour apporter conseils et recommandations. La ville dispose également de trois salles rafraîchies, ouvertes à tous : la résidence Clair Matin, la résidence Quatre Saisons et l'EHPAD Charles Aveline.

À Val-de-Reuil, la municipalité a pris d'importantes mesures en investissant en urgence dans cinq climatiseurs mobiles pour les deux crèches et les logements pour sénior. La piscine municipale y sera également gratuite jusqu'à dimanche 30 juin 2019. Par ailleurs, des diffuseurs d'eau par rotation sont installés dans plusieurs espaces publics de la ville.

Des événements sont aussi adaptés comme à Caen, qui doit accueillir jeudi 27 et vendredi 28 au stade Hélitas la quatrième édition de Caen Nature festival avec des activités sportives pour les scolaires. "Des adaptations sont prévues en termes de temps de pause, de rafraîchissement et d'ajustement des pratiques sportives.", prévient la Ville.

D'autres communications sont plus symboliques, pour ne pas dire ratées, comme pour la ville de Rouen. Elle recommandait via son site de se mettre au frais à la préfecture, qui ferme à 15h45 ou dans certains des églises qui sont pourtant fermées au public, comme Sainte-Croix-des-Pelletiers. Peut mieux faire.

Heureusement qu'à Rouen comme ailleurs, les terrasses des bistrots et restaurants ont sorti leur parasol, leur brumisateur parfois, les stocks de bouteilles d'eau et de glaçons. De quoi traverser cet épisode, qui devrait être de courte durée. Les températures devraient redescendre dès dimanche.

