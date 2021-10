Hors Normandie. Cinq films d'animation à voir absolument pendant les vacances d'été

UglyDolls

À Uglyville, tout ce qui est bizarre, particulier ou qui sort de l'ordinaire est plus qu'apprécié. Moxy et ses amis UglyDolls, de drôles de petites créatures à l'esprit libre, vivent en harmonie dans la joie et la bonne humeur. Si elle se sent parfaitement à son aise dans sa ville, la curieuse Moxy veut savoir ce qu'il se cache derrière la montagne où se trouve Uglyille. Accompagnée de ses amis, elle découvre alors Perfection, là où toutes les poupées doivent être conformes afin de plaire aux enfants.

De Kelly Asbury, avec les voix originales de Kelly Clarkson, Nick Jonas, Janelle Monáe

Sortie : le 10 juillet 2019

Le Roi Lion

Dans la savane africaine, les lions règnent sur le territoire. Avec la naissance de Simba, le futur roi, le royaume des lions ne sera plus le même. Au fil des années, son père Mufasa lui apprend les rudiments d'une telle responsabilité tandis que Scar, l'oncle de Simba, prépare ses propres plans. Entre la trahison, la tragédie et le drame, Simba doit s'exiler, laissant son trône à Scar. Pourtant, Simba, aidé de ses amis Timon et Pumbaa, veut reprendre ce qui lui revient de droit après avoir été retrouvé par Nala.

De Jon Favreau

Avec les voix françaises de Rayane Bensetti, Jean Reno, Anne Sila

Sortie : le 17 juillet 2019

Wonderland, le royaume sans pluie

La veille de son anniversaire, la jeune Akané se rend chez sa tante pour y récupérer son cadeau. Dans la boutique de sa tante antiquaire, la jeune fille pose sa main sur une pierre magique qui ouvre un passage secret d'où surgit un homme. Cet homme est Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il convainc Akané qu'elle est la Déesse du vent vert et qu'elle est la seule à pouvoir éviter une terrible sécheresse menaçant son royaume. Accompagnée de sa tante, elle part pour un voyage magique vers Wonderland.

De Keiichi Hara

Avec les voix originales de Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, Masachika Ichimura

Sortie : le 24 juillet 2019

Comme des bêtes 2

Après que sa propriétaire Katie se soit mariée et ait eu un petit garçon du nom de Liam, Max a développé des troubles obsessionnels du comportement. À l'occasion d'une excursion en famille dans une ferme, Max va rencontrer Rico, un chien qui va l'aider à dépasser ses petits problèmes pour enfin laisser le petit Liam respirer. À ses côtés, Pompon l'adorable petit lapin se prend pour un super-héros tandis que Gidget tente de sauver le jouet préféré de Max dans un appartement infesté de chats.

De Chris Renaud, Jonathan Del Val

Avec les voix françaises de Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Tarek Boudali

Sortie : le 31 juillet 2019

Playmobil, le Film

Pour retrouver son petit frère Charlie qui a disparu dans l'univers magique des Playmobil, Marla va se lancer dans une aventure extraordinaire. Au cours de sa quête entre humour et action, elle va rencontrer des personnages hauts en couleur qui vont devenir ses amis. Entre un sympathique vendeur de food truck, un agent secret charismatique et une bonne fée un peu déjantée, Marla aura besoin de toute l'aide possible pour retrouver son petit frère.

De Lino DiSalvo

Avec les voix françaises de Kad Merad, Franck Dubosc, Jenifer Bartoli

Sortie : le 7 août 2019

