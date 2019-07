Margot Robbie, Brad Pitt, Emma Thompson... Les stars au cinéma cet été

Le coup du siècle

Considérée comme le sexe faible depuis toujours, Joséphine utilise sa condition de femme pour obtenir tout ce qu'elle veut. Cette croqueuse de diamants est une fine arnaqueuse qui va vite faire la rencontre de la déjantée Penny qui exerce à peu de chose près la même activité qu'elle. Elles vont alors s'unir pour mener la vie dure à ces hommes qui les ont sous-estimées.

De Chris Addison, avec Rebel Wilson, Anne Hathaway

Genre : comédie

Sortie : le 17 juillet 2019

Her Smell

Avec son groupe Something She, Becky devient la superstar du rock dans les années 90. Avec son girls band, elle remplit des stades entiers et déchaîne les passions. Pourtant, malgré le succès, Becky enchaîne les excès qui compromettent la tournée nationale du groupe. Pour retrouver l'inspiration de ses débuts, Becky va devoir faire face à son passé.

D'Alex Ross Perry, avec Elisabeth Moss, Cara Delevingne, Dan Stevens

Genre : drame

Sortie : le 17 juillet 2019

The Operative

Rachel est une ex-agente du Mossad qui a été infiltrée à Téhéran. Un jour, elle disparaît sans laisser de trace alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme atomique. Son référent de mission, Thomas, va alors tout faire pour la retrouver entre l'Orient et l'Occident, car Rachel doit revenir sous leur contrôle ou être éliminée.

De Yuval Adler, avec Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar

Genres : thriller, espionnage

Sortie : le 24 juillet

Once Upon a Time in Hollywood

En 1969, l'acteur Rick Dalton devient has been. Lui et son cascadeur et doublure de toujours, Cliff Booth, assistent à la métamorphose du nouvel Hollywood et tentent tant bien que mal de relancer leur carrière. C'est alors que Rick va découvrir que sa voisine n'est autre que Sharon Tate, l'actrice en vogue et épouse du réalisateur franco-polonais Roman Polanski.

De Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie

Genre : comédie, drame

Sortie : le 14 août 2019

Late Night

Sur le déclin, une célèbre présentatrice d'un late show risque de se faire virer. Pour éviter le désastre, elle embauche une jeune auteure d'origine indienne, Molly, aussi déjantée que passionnée par son travail. Ensemble et contre toute attente, ces deux femmes que tout oppose, de par leur culture et leur génération, vont donner un coup de fouet à leur émission.

De Nisha Ganatra, avec Emma Thompson, Mindy Kaling

Genre : comédie

Sortie : le 21 août 2019

