Malherbe : Proment se rapproche

Attaché à la région où il compte notamment une maison, et où il est propriétaire d'un bar et d'une salle de sport, il pourrait s'engager la semaine prochaine avec le Stade Malherbe pour une durée d'au moins six mois. L'été dernier, le salaire proposé par les dirigeants caennais ne l'avait pas convaincu. Il se trouve désormais dans une position plus délicate.

Grégory Proment qui a évolué à Malherbe de 2006 à 2010 pourrait même reprendre l'entraînement avec les autres joueurs caennais dès la semaine prochaine.





