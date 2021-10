Malherbe : le groupe pour Lille

Les dirigeants malherbistes ont officilisé la liste du groupe retenu pour défier Lille, demain dans le Nord (19 h). Manquent à l'appel Romain Hamouma et Grégory Tafforeau (blessés), Anthony Deroin et Sambou Yatabaré (suspendus), et Grégory Proment et Grégory Leca (en reprise avec la CFA).