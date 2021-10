Hermanville-sur-Mer Colleville-Montgomery Lion-sur-Mer . Sables Animés : la Côte de Nacre s'amuse en juillet !

Les Sables Animés, ces journées d'animations estivales organisées sur la côte de Nacre, reviennent cet été. Le 20 juillet 2019, Hermanville (Calvados) s'animera avec des initiations sportives (beach soccer, paddle, kayak et escalade) et des ateliers d'arts plastiques. La soirée sera rythmée par Kaya et ses reprises de Bob Marley. Elle sera suivie des Dimanches Électroniques, collectif de DJ caennais. Le public pourra continuer à danser lors du bal de fin de soirée.

Animations sportives, concert et grand feu d'artifice

Le 26 juillet, Colleville-Montgomery prendra le relais dès 10h30, avec un atelier land art suivi d'un marché de produits régionaux. Le stand up paddle sera mis à l'honneur avec une initiation et un challenge à 17h. Petits et grands retrouveront des activités d'escalade, de maquillage et de jeux géants, mais aussi des initiations musicales. À ne pas manquer : la soirée avec les groupes de la tournée Aérolive (blues, funk, électro et world).

Des food trucks assureront la restauration avec des produits locaux et issus de circuits courts. Un grand feu d'artifice viendra clôturer les deux soirées en beauté.

Gratuit. Le 20 juillet à Hermanville sur Mer (plage et place du Courbet) de 13h30 à 23h30. Le 26 juillet à Colleville-Montgomery (place du Débarquement). Programme détaillé sur caenlamer.fr