Caen festoie au banquet fantastique !

Guillaume le Conquérant pourrait en être l'hôte… mardi 23 juillet 2019, de 11h à 23h, le château de Caen (Calvados) fête le Moyen-Âge avec moult animations, spectacles, jeux et banquet bien sûr !

Il y aura trois temps forts durant cette journée avec les tournois de chevalerie (15h, 18h et 21h30). Les gourmands pourront se régaler de spécialités médiévales, brochées et grillées, et les modernes auront leurs plats végétariens. La journée se terminera en beauté avec le spectacle tout feu tout flamme de la compagnie la Chandelle de Glace (21h45).

Organisé par la ville de Caen, ce moment festif est aussi l'occasion de (re)découvrir le patrimoine historique et culturel de la région.

Affluence record en 2018

Plus de 13 000 personnes en avaient fait l'expérience en 2018 et cette nouvelle édition du banquet médiéval promet également de trouver le succès. Il est recommandé de venir en avance pour être sûr d'assister aux spectacles de chevalerie.

Château de Caen, accès par la porte Saint-Pierre. Gratuit. Places limitées. Ne pas apporter d'épées ou d'armes, factices ou réelles.

