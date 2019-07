Rouen : Yvon Robert devrait remplacer Frédéric Sanchez à la Métropole

Le suspense sera finalement limité. Après une très courte procédure d'investiture décidée par le PS à la suite de la démission de Frédéric Sanchez de la présidence de la Métropole Rouen Normandie, Yvon Robert, maire de Rouen, est le seul candidat. Il devrait donc être élu officiellement par les élus métropolitains début septembre pour assurer l'intérim jusqu'aux prochaines municipales de mars 2020. "Yvon Robert est un élu expérimenté et rassembleur, qui a l'intérêt général chevillé au corps et dont l'engagement politique est intégralement consacré au développement local", détaille Nicolas Rouly, premier secrétaire fédéral du PS 76.

"Le parti s'enferme sur lui-même"

Parmi les autres candidats potentiels, le nom de Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, revenait régulièrement. Il n'avait d'ailleurs pas caché ses ambitions dans une interview donnée à Normandie magazine.

Dans un communiqué, l'élu explique son renoncement : "Je me désole que le parti auquel j'appartiens ne cesse, au cours de ces dernières années, de s'enfermer sur lui-même, de perdre le sens du monde dans lequel nous vivons et de se couper, de plus en plus, de nos concitoyens et de ses électeurs.", explique-t-il. Selon lui, la procédure choisie par son parti a été choisie uniquement dans le "but d'écarter les voix originales ou dissonantes". Il conclut en disant ne pas vouloir se prêter "à cet accaparement, par un petit clan, du choix qui devrait revenir soit à nos concitoyens via une primaire ouverte, soit aux membres élus du conseil métropolitain, et notamment aux très nombreux maires et élus non encartés, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent".

