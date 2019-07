Frédéric Sanchez nommé consul à Québec : "J'ai souhaité reprendre mon métier"

Il était temps pour lui de passer à autre chose. Vendredi 5 juillet 2019, le décret a été publié au journal officiel. Frédéric Sanchez, à la tête de la Métropole Rouen Normandie depuis sa création en janvier 2015, a été nommé consul général de France à Québec. Des fonctions qu'il occupera à partir du 1er septembre 2019, a-t-il précisé. "Je souhaitais reprendre mon métier", dit simplement l'intéressé, diplomate de formation, qui "examine ses possibilités depuis l'automne dernier". Maire de Petit-Quevilly depuis 2001, il se consacre exclusivement à la politique locale depuis 2008, notamment auprès de Laurent Fabius dans l'intercommunalité rouennaise, avant qu'elle ne devienne la Métropole.

De ces années à la Métropole, Frédéric Sanchez retient les progrès qui ont conduit les "71 communes à tirer dans la même direction", avec une réelle accélération au moment du passage à la Métropole en 2015. "On a lancé des dizaines de chantiers, refait des cœurs de villages, des centres-villes et je pense que ça s'est vu, pendant l'Armada". Parmi les projets marquants, l'élu retient la création des grands parcs, sur les quais de la rive gauche ou sur l'hippodrome des Bruyères, la rénovation de l'Aître Saint-Maclou, la rénovation de Diochon et de la patinoire ou encore la création de la T4 et du service Filo'R.

Dans la catégorie des frustrations, Frédéric Sanchez regrette de ne pas avoir pu mener les études sur la passerelle pour un septième franchissement de la Seine, entre les ponts Guillaume et Flaubert. "Ce n'était pas mûr, l'urgence se fera sentir dans trois ans", estime-t-il.

Quelle succession ?

Frédéric Sanchez appelle de ses vœux à conserver la "belle énergie collective" dans les mois et années à venir mais se refuse pour autant à prendre position pour ses successeurs potentiels. "Je ne sais pas qui est candidat", dit simplement le futur consul, ajoutant que sa parole aurait "peu de poids". Laurent Bonnaterre, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf n'a pourtant jamais caché son intérêt pour le poste. Yvon Robert, l'actuel maire de Rouen, serait aussi candidat.

Le parti socialiste de Seine-Maritime, par la voix de son secrétaire fédéral Nicolas Rouly, a lancé un appel à candidature pour la succession de Frédéric Sanchez. Les élus métropolitains membres du PS sont invités à faire part de leur candidature avant le lundi 8 juillet "afin d'en informer le plus grand nombre avant la période de creux estival".

