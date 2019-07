Rouen : êtes-vous vraiment prêt à devenir un papa ?

La formation d'initiation pour les futurs papas dure deux heures. Elle permet de s'initier aux gestes du quotidien : savoir mettre une couche, un body, donner le biberon, laver le bébé, comprendre et gérer les pleurs…

Transmettre le savoir

Elle a été proposée vendredi 5 et samedi 6 juillet 2019 à Rouen (Seine-Maritime). Trois futurs papas étaient présents lors de la première journée. Yves Lecointe est formateur-éducateur en institut thérapeutique, puis formateur éducatif et hospitalier, et lui-même père de deux enfants de 1 et 3 ans.

"J'ai envie de donner ce que je sais ! Il faut essayer de comprendre l'enfant et l'accompagner afin de l'aider à réagir au stress et, grâce à cette éducation positive, en faire un adulte responsable.", explique-t-il.

Yves Lecointe propose également une formation complète qui dure 6 heures, composée de cinq modules sur les clés de la paternité, après avoir suivi la formation d'initiation. Elle permet d'approfondir le rôle parental et notamment du père, afin de donner une éducation positive.

Nouveaux rendez-vous

Les prochaines formations sont prévues à Rouen les 20 et 21 septembre puis les 15 et 16 novembre. Rendez-vous aussi à Caen (Calvados) les 30 et 31 août, 18 et 19 octobre et 13 et 14 décembre.

Yves Lecointe, formateur/éducateur : lecointe.yves@outlook.com. Tél. 06 63 67 08 04