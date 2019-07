Ed Sheeran dévoile un nouveau single avec Bruno Mars

L'interprète de "Shape of You" s'offre une collaboration avec l'autre star de la pop Bruno Mars autour du titre "Blow". Pour l'occasion, les deux musiciens se sont aussi entourés de Chris Stapleton, un artiste américain de country. Le single "Blow" sera à retrouver sur "No.6 Collaborations Project", le tout prochain opus d'Ed Sheeran, qui regroupe toute une série de collaborations, et un casting quatre étoiles. Au programme, Camila Cabello, Cardi B, Chance The Rapper, Stormzy, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Skrillex ou encore Bruno Mars.

Quelques jours après avoir offert à ses fans ce nouveau titre, sur lequel sont conviés Chris Stapleton et Bruno Mars, Sheeran vient d'en dévoiler le clip. Direction Los Angeles au Viper Room, où trois jeunes femmes, interprètent chacune les trois musiciens. D'après RollingStone.com, les trois actrices sont d'anciennes participantes de l'émission "America's Next Top Model".

A LIRE AUSSI.

Billboard Music Awards 2019, les nominations : Ariana Grande, Calvin Harris, Maroon 5...

Ed Sheeran, Iggy Azaela, Kaiser Chiefs... Les albums de juillet 2019!

Le casting 3 étoiles du prochain EP d'Ed Sheeran

Le Canadien Shawn Mendes grand gagnant des MTV Europe Music Awards