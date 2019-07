Le festival Beauregard s'invite au CHU de Caen 

Plus de 200 patients pourront participer à des animations proposées par le festival Beauregard jusqu'au vendredi 5 juillet 2019 au CHU de Caen (Calvados). Une manière pour les patients et le personnel de créer du lien, de partager un moment de convivialité. Au-delà d'un simple divertissement, la musique est source de réels bienfaits…

La musique crée du lien social

La musique est une vraie bouffée d'air frais pour les enfants et les adolescents du service de psychiatrie du CHU de Caen - hôpital Clémenceau. Marie L'Honorey, aide soignante en pédopsychiatrie depuis une dizaine d'années, l'a constaté. Elle accompagne les jeunes dans les différentes activités proposées au sein de l'Unité de crise d'hospitalisation des adolescents (UCHA). Ce pôle accueille des adolescents de 11 ans à 18 ans atteints de troubles du comportement (anorexie, tentative de suicide…). "Il est important de ne pas couper la musique aux adolescents pendant la période d'hospitalisation, car c'est un élément moteur à cet âge-là.", explique Marie L'Honorey. "On s'est aperçu que certaines musiques qu'on utilisait étaient bénéfiques à la relaxation et au service de sophrologie." Le centre s'en est rendu compte et a ouvert, il y a deux ans, une salle de musique. Écoutez Marie L'Honorey :

"Ensemble, on joue du djembé.", raconte l'aide soignante. "Dans la création musicale, comme dans tout atelier, il y a une part de partage entre les soignants et les ados, ce qui fait que le rapport est différent après dans la relation entre le soignant et le soigné. À la fois on leur fait découvrir et on apprend sur leur musique." Les ateliers de musique permettent de lâcher prise et de prendre confiance. "L'avantage des percussions est la facilité d'apprentissage pour les patients, ils n'ont pas besoin d'avoir suivi des cours de solfège.", poursuit Marie L'Honorey.

Clara, 13 ans, était l'une des jeunes patientes hospitalisées à participer à l'atelier percussions de Maxime Guillouet de l'Orchestre Régional de Normandie lundi 1er juillet. "On m'a proposé, mais j'avais le choix de dire oui ou non, et j'ai voulu y aller, parce que j'adore la musique.", raconte-t-elle." Cette jeune joueuse de piano, depuis bientôt trois ans, voulait découvrir de nouveaux instruments. Au cours de l'atelier percussions, Clara s'est amusée à jouer du djembé, du xylophone et a même été promue chef d'orchestre.

La suite des festivités

Au programme : la Coding School compte initier les patients à la réalité virtuelle, l'Orchestre régional de Normandie continuera de se charger de leur sens du rythme avec des ateliers percussions. La Brigade Javotte déambulera quant à elle avec des tours de magie et une lecture musicale. Certains patients auront même le droit à une visite des coulisses du Château de Beauregard, dans lequel le festival prend ses quartiers du jeudi 4 au vendredi 7 juillet, à Hérouville-Saint-Clair.

