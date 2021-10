Ouistreham. Un été gastronomique à Ouistreham

Du 9 juillet au 27 août 2019, les mardis soirs de Ouistreham (Calvados) seront animés par la présence d'un marché dédié à l'artisanat et à la gastronomie. Les habitants et les vacanciers pourront se promener à l'espace Lofi à partir de 17 heures et sur l'avenue de la mer après 19 heures, afin de découvrir les produits d'une cinquantaine d'exposants. Les commerçants et restaurants alentour garderont leurs portes ouvertes pour l'occasion.

De la musique

Ces soirées seront rythmées par le piano de Julien Michaux et ses reprises pop-rock. Pour les férus d'art, le marché des créateurs se tiendra les vendredis 19 juillet et 16 août, de 16 heures à 20 heures.

Marché de l'été du 9 juillet au 27 août à partir de 17 heures à l'espace Lofiet sur l'avenue de la mer après 19 heures.

