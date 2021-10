Yébleron. Yébleron - Foucart : des châteaux d'eau remis à neuf

Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) entreprend des travaux importants sur les châteaux d'eau de Yébleron et de Foucart. Ils ont débuté en mai 2019 et se termineront à l'automne. Il s'agit de réhabiliter les ouvrages, restaurer l'étanchéité des cuves, renouveler les canalisations et sécuriser les équipements, grâce à de nouvelles échelles et trappes d'accès.

Onze communes alimentées

Ces deux châteaux d'eau aliment en eau potable onze communes de l'agglomération. Le réservoir d'eau potable de Yébleron, situé au lieu-dit Les Deux Portes, alimente quatre communes : Hattenville, Yébleron, Trémauville et Bennetot. Il renferme 400m3 d'eau potable. Celui de Foucart, implanté au sud-est du bourg, alimente les communes de Trouville-Alliquerville, Bolleville, Alvimare, Foucart, Cléville, Auzouville-Auberbosc et Ricarville. Il contient, quant à lui, 600m3 d'eau.

Ces travaux s'élèvent à près de 865 000 euros HT, dont 30% sont pris en charge par l'Agence de Eau Seine Normandie.

• Lire aussi. Pollution de l'air : la "faute" de l'État reconnue pour la première fois en justice

• Lire aussi. Glyphosate : les Rouennais empoisonnés

• Lire aussi. Caen : le château d'eau de la gare relooké





Par mesure de sécurité, les émissions des antennes SFR et ORANGE peuvent être arrêtées pendant les heures d'intervention (en journée).