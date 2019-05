Caen : le château d'eau de la gare relooké

Le château d'eau de Caen (Calvados), visible en arrivant ou en partant de la gare, va être relooké par l'artiste Piotre, originaire de la ville. Il sera sur une nacelle lundi 29 et mardi 30 avril 2019 pour peindre une fresque sur le bâtiment avant la venue de nombreux touristes du 75ème anniversaire du Débarquement. Il s'agit d'une création abstraite composée de formes aux couleurs primaires qui s'intègre autour du nom de la ville, présent à l'origine. "L'idée est de faire ressortir le mot "Caen", qui s'est détérioré. Je lui fais une peau neuve !".

L'utilisation d'un drone

Le peintre, attaché sa ville, voulait y créer une fresque. Il a eu l'idée de la faire sur le château d'eau en rentrant à Caen en train : " J'étais parti peindre à l'étranger. J'étais très content de rentrer dans ma ville natale et la première chose que l'on voit c'est ce château d'eau abimé. Faire une fresque dessus a sonné comme une évidence." Lui et son agent ont donc proposé le projet à la gare SNCF et à la ville, qui ont accepté.

Afin de pouvoir "prendre du recul sur son œuvre" Piotre utilise un drone qui filme et prend en photo l'œuvre. Cela lui permet de visualiser la totalité de la fresque afin de pouvoir réajuster si besoin.