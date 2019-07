Seine-Maritime : condamné pour agressions sexuelles sur son stagiaire

La victime, un jeune homme de 16 ans à l'époque des faits, est en apprentissage dans une entreprise du monde agricole. Il doit, à ce titre, effectuer un stage de formation pour obtenir son diplôme. Après une semaine de présence sur l'exploitation de Veauville-lès-Baons, le jeune homme commence à être victime d'attouchements de plus en plus poussés de la part de son maître de stage, allant jusqu'à la masturbation. Ces faits se reproduisent quotidiennement jusqu'au 14 août 2013, lorsque la victime porte plainte pour atteintes sexuelles contre son maître d'apprentissage. En audition, le jeune homme dit qu'il craignait de perdre son emploi s'il dénonçait les faits et éprouvait une gêne certaine quant aux réactions de ses proches.

Il tente de se suicider

Placé en garde à vue en août 2013, le prévenu minimise les faits. Le 30 août 2013, sa femme avertit la police d'une tentative de suicide de son mari, qui ne supportait plus les accusations portées contre lui. La victime, quant à elle, se verra octroyer dix jours d'interruption temporaire de travail, compte tenu d'un état psychologique devenu très fragile. Pour la partie civile, "la victime a dû vivre avec ce traumatisme". Pour le procureur de la République, "la réitération des faits est insupportable". La défense considère que le prévenu n'a pas su "estimer les conséquences de ses gestes". À l'issue de ses délibérations à l'audience du lundi 1er juillet 2019, le tribunal le condamne à une peine d'un an de prison entièrement assorti du sursis.

