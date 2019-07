Accident de voiture près de Dieppe, un nourrisson décède

Il était 11 h 40 ce lundi 1er juillet sur la Nationale 27, à Criquetot-sur-Longueville, lorsque l'accident est survenu. Une femme âgée de 40 ans était au volant, avec ses deux enfants à bord. Parmi eux, un bébé de deux mois n'a pas survécu. Installé dans une nacelle, il a été éjecté de l'habitacle. La mère et le deuxième enfant sont à l'hôpital, légèrement blessés mais en état de choc.

Tentative de réanimation

Les témoins sur place ont tenté de réanimer le nourrisson, suivis des pompiers et du médecin du SMUR, en vain. La mère et l'autre enfant, âgé de 6 ans, ont réussi à sortir de la voiture avant l'arrivée des secours. L'automobile a été retrouvée sur le toit. L'enfant de 6 ans et sa mère ont été transférés à l'hôpital. Leur diagnostic vital n'est pas engagé. Le plus jeune a été emmené en hélicoptère. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes du drame.

