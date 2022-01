Découvrez l'actrice et l'acteur récompensés par les Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere

Les Prix Romy Schneider et Patrick Dewaere 2012 ont été décernés respectivement à Bérénice Béjo et Joey Starr, annonce le site d'Allociné, partenaire de cette distinction qui récompense chaque année de jeunes espoirs du cinéma français. Lors d'une soirée organisée lundi 11 juin, les deux acteurs se sont distingués face à Leïla Bekhti, Céline Sallette, Omar Sy et Jérémie Elkaïm.

Le rôle de Peppy Miller dans The Artist permet à Bérénice Bejo de succéder à Anaïs Demoustier, lauréate du Prix Romy Schneider en 2011. Remarqué dans Polisse, JoeyStarr marque le cinéma hexagonal de son empreinte, après Gilles Lelouche, vainqueur du Prix Patrick Dewaere l'année dernière.