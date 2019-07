Après les travaux, la rue des Martyrs à Maromme est inaugurée

"C'est avec beaucoup d'émotion que je mesure aujourd'hui le chemin parcouru !" C'est à vélo que David Lamiray, le maire de Maromme (Seine-Maritime), a inauguré, samedi 29 juin 2019, la nouvelle piste cyclable de la rue des Martyrs de la Résistance, l'un des aménagements mis en place après les travaux.

Un an et demi de travaux

"Ce chantier a été long, mais utile pour Maromme, mais aussi les extérieurs qui traversent la ville." Un important travail de gestion des flux automobiles a été effectué afin d'apporter davantage de fluidité à cet axe emprunté par 22 000 véhicules par jour.



"Je remercie l'ensemble du monde économique et surtout les commerçants qui ont supporté pendant un an et demi les désagréments causés par ces importants travaux.", poursuit David Lamiray. Une nouvelle phase de travaux va être engagée pour "poursuivre cette rénovation depuis la vallée du Cailly jusqu'à la demi-lune, avec une piste cyclable qui ira dans le futur de Malaunay à l'entrée de Rouen en suivant les rives du Cailly.".

Ces travaux ont nécessité un investissement de 2,6 millions d'euros, financés par la Métropole et la Ville de Maromme.

