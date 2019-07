Les jolies colonies de vacances des PEP de la Manche

Pour les enfants et les adolescents, les PEP de la Manche proposent une large gamme de séjours dans l'ensemble du département ainsi que dans leur centre de Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Valloire en Savoie.

Chaque séjour est organisé autour d'une thématique. Ainsi, les enfants pourront découvrir de nombreuses activités : Art de la rue, graff, équitation, écriture et rap, voile ou encore passer leur Brevet de Secouriste en Mer. Cet été, plus de 1 000 enfants partiront en vacances avec l'association.

Comme l'explique Eve Vaslot Jauneau, l'objectif de ces vacances en colonies est de prôner l'échange et la vie en collectivité.

À partir de 179€, ces séjours sont abordables à toutes les bourses. Pour les enfants en situation de handicap, les PEP organisent également des séjours inclusifs. L'objectif, faire cohabiter enfants en situation de handicap et les autres groupes de jeunes: un pari réussi depuis 2016 par l'association.

Lors des séjours, les téléphones sont proscrits. Les échanges avec les parents se font sous la forme de billets quotidiens sur un blog dédié, véritable rendez-vous pour les vacanciers et leurs familles. Les photos, les textes et les petites vidéos permettent de voir évoluer les enfants et suivre leurs aventures.

S'il reste quelques places pour les séjours ados de juillet, il est conseillé de s'inscrire à l'avance afin d'être sûr d'avoir une place. Les PEP de la Manche accueillent les enfants et les parents lors de rendez-vous en amont des vacances pour présenter les différents séjours, les activités et surtout, créer un lien de confiance pour réduire l'appréhension du départ.