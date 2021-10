Cagny. La sucrerie de Cagny bloquée par les Jeunes Agriculteurs

Les salariés ont pu passer pour la maintenance, mais aucun camion n'est entré dans la sucrerie de Cagny (Calvados) près de Caen, à partir du mercredi 26 juin à 19h30 jusqu'à 13 heures le lendemain. En cause : un blocage du site par les Jeunes Agriculteurs, qui avaient stationné tracteurs et machines devant les grilles. Ils dénoncent la décision de Südzucker, propriétaire de l'usine, de stopper la production de sucre au printemps 2020, confirmée par le groupe allemand mardi.

Quelques tracteurs ont suffi à bloquer l'entrée du site. - Célia Caradec

Ils en appellent au gouvernement

"La betterave permet aux agriculteurs d'avoir des revenus plus stables, et donc d'installer des jeunes exploitants.", indique Pierre Le Baillif, président du syndical agricole en Normandie, "Cela allonge les rotations, cela permet aussi d'aller vers l'objectif de réduction de produits phytosanitaire. On a besoin de cette filière, qui est rentable.".

Le groupe allemand a confirmé son intention de stopper la production, mardi 25 juin. - Célia Caradec

Les agriculteurs en appellent au gouvernement. Le ministre de l'Agriculture s'était engagé à faire payer Südzucker lors de sa venue avant les élections européennes. "Depuis, plus de son ni d'image", constatent les Jeunes Agriculteurs. Ils ont levé le camp vers 13 heures.

A LIRE AUSSI.

Sucrerie Cagny : guerre de communication entre betteraviers

Sucrerie Cagny : "Nous ferons tout pour faire payer Südzucker"

Sucreries menacées : 200 personnes au siège de Südzucker en Allemagne

Sucrerie Cagny : un plan social "correct" accepté par les syndicats

Journée décisive pour la sucrerie Cagny et la filière betteravière