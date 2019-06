Avec l'été, des animations à volonté dans la Métropole de Rouen

Si l'Armada a permis à la Métropole de Rouen (Seine-Maritime) de vivre dix jours de fête et d'animations en tout genre, de jour comme de nuit, de nombreux rendez-vous vont ponctuer les prochaines semaines pour le début de la saison estivale. "Le programme a été très dense durant l'Armada, mais ça continue tout l'été !", clame Delphine Crocq, la directrice de l'office de tourisme de Rouen. "C'est notre pic de fréquentation."

Rouen sur mer

Le sable fin et les structures gonflables géantes vont faire leur retour dans les prochains jours sur les quais de la rive gauche. Rouen sur mer s'installe dès samedi 6 juillet et pendant un mois avec des animations à partir de 14 heures et jusqu'à 20 heures tous les jours. Le tout est gratuit et permettra aux habitants de la Métropole de profiter du beau temps estival.

Médiévales de Jumièges

Delphine Crocq tient à mentionner aussi les journées médiévales de Jumièges, le week-end du 21 au 22 juillet. L'occasion de voir d'un autre l'œil l'abbaye mais aussi de se prêter à des jeux médiévaux en bois et à la découverte d'un campement du XIIIe siècle. Ces médiévales "permettent aussi de découvrir la route des fruits", ajoute la directrice de l'office de tourisme.

La friche Lucien

Pour prolonger la journée dans la Métropole, et dans un cadre plus festif, la friche Lucien offre un dépaysement au cœur du site qui accueillera la gare SNCF Saint-Sever, sur la rive gauche. Sur place, les visiteurs peuvent écouter de la musique, se restaurer ou encore découvrir différents artistes qui présentent leur travail. L'entrée dans la friche est gratuite, sauf évènements exceptionnels et le samedi à partir de 18 heures (2 euros).

Le château du Taillis

À Duclair, le château du Taillis, qui date du XVIe siècle, offre de nombreuses animations tout au long de l'année et encore plus au moment de l'été. Ce monument historique se découvre notamment à la tombée de la nuit, samedi 20 juillet, pour une visite aux lumières. Plus de 2000 bougies et torches sont allumées dans le château et le parc.

Sans oublier…

Le festival des arts de rue, Viva'cité, fête ses 30 ans à Sotteville-lès-Rouen (lire en page 15) avec 350 représentations en un week-end. Autre rendez-vous incontournable, les projections de Cathédrale de lumière, qui se poursuivent jusqu'au 15 septembre. "Les musées proposent aussi une programmation riche tout l'été et les expositions permanentes ont l'avantage d'être gratuites pour les habitants de la Métropole.", souligne Delphine Crocq.

La nouvelle directrice de l'office de tourisme a un souhait pour sa première saison estivale à Rouen : voir les "city breaks", les excursions de courtes durées, se multiplier. "C'est notre enjeu majeur de développement."

• Lire aussi. Tous aux quais : les arts urbains en fête près de Rouen

• Lire aussi. Le festival Vivacité est de retour à Sotteville-lès-Rouen pour sa 30e édition





A LIRE AUSSI.

Armada 2019 : explosion du numérique et des ventes

Rouen : du sang neuf à l'office de tourisme