[Mondial] Les Bleues passent en quarts, poussées par le public havrais

"Le public a été à la hauteur, de la première à la dernière minute, dans les moments où on n'est pas bien… C'est aussi pour eux. On est contentes." Soulagement et remerciement pour la défenseure de l'équipe de France de football Wendie Renard au micro de TF1 après la victoire face au Brésil 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dimanche 23 juin 2019. Les Bleues ont arraché leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, poussées par le public du stade Océane du Havre (Seine-Maritime).

Avec 23 965 places occupées lors de cette rencontre, le stade était quasiment plein… et cela s'entendait ! Suivant le mouvement lancé par le Kop du Havre, les spectateurs ont chanté, sifflé, applaudi pour soutenir les Bleues, au grand dam des Brésiliennes et particulièrement de la gardienne, copieusement huée à chaque fois qu'elle touchait la balle.

"C'était le feu !", commente Julie à la sortie du stade :

Les États-Unis, grandes favorites

Mais une autre paire de manches attend l'équipe de France en quarts de finale : les États-Unis ou l'Espagne. Les deux équipes s'affrontent ce lundi 24 juin en huitièmes de finale. Les États-Unis, championnes du monde en titre, sont les grandes favorites du mondial. Après le match difficilement gagné par les Françaises contre le Brésil, les supporters s'interrogent sur leur avenir dans la compétition :

Mais quoi qu'il arrive, les Bleues auront déjà une grande victoire à leur actif : celle d'avoir attiré les foules. Elles ont en effet signé un nouveau record d'audience dimanche soir avec 11,9 millions de téléspectateurs devant TF1 et Canal+. Du jamais vu pour le football féminin.

