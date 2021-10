Festival. Seine-Maritime : L'Archéo jazz ouvre ses horizons avec douze concerts

Du 26 au 29 juin 2019, les superbes ruines du château de Blainville-Crevon (Seine-Maritime) servent de cadre au festival Archéo jazz. Yann Blard, bénévole investit depuis 1977, fait partie depuis 2003 du comité de sélection des artistes. En charge de la programmation au côté d'une dizaine d'autres personnes, il nous annonce le programme de cette nouvelle édition d'un festival désormais historique.

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Yann Blard : "Nous recevons pour la première fois Salif Keita à l'Archéo jazz ! C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Avec Salif Keita nous célébrons les racines du jazz, ses sources africaines. Le chanteur a déjà 70 ans mais sa voix très originale et ses mélodies ensoleillées lui donnent un charisme tout particulier qui ne faiblit pas ! Nous avons aussi voulu célébrer la jeune génération en invitant le chanteur anglais Jamie Cullum qui se fait très rare en Normandie, dont le style original et le répertoire évoquent celui des crooners américains : c'est un mariage entre tradition et modernité. Nous avons aussi la chance d'accueillir Charlie Winston qui plaît particulièrement aux plus jeunes spectateurs et qui bénéficie d'une large couverture médiatique. Enfin, le bassiste Stanley Clarke clôturera cette édition. C'est un musicien d'exception qui a collaboré avec les plus grands : Paul McCartney, Quincy Jones, Chick Correa ou encore Stevie Wonder."

Sur quels critères avez-vous fixé cette programmation ?

"Ces quatre têtes d'affiche ne sont jamais venues au festival et ne tournent pas souvent dans notre région. Par exemple, Salif Keita s'est produit pour la dernière fois il y a plus de cinq ans en Normandie. Nous faisons aussi le choix chaque année d'une programmation entièrement renouvelée afin de montrer la richesse et la diversité du jazz, son histoire mais aussi son héritage en présentant des pointures comme Stanley Clarke ou Salif Keita qui ont respectivement 68 et 70 ans mais aussi des représentants de la jeune génération comme Jamie Cullum et Charlie Winston. Stanley Clarke est un musicien d'exception dont le CV est incroyablement riche, mais plus il vieillit, plus il tourne. Il met aussi un point d'honneur à s'entourer de jeunes musiciens. C'est cela aussi qui nous a séduits dans sa pratique : ce mélange des générations et cet enrichissement mutuel."

Quels sont les artistes choisis pour les premières parties ?

"Chacune des têtes d'affiche donne un thème différent à nos quatre soirées de concerts. Les premières parties ont été choisies en conséquence. Avant le concert de Jamie Cullum, nous découvrirons Tom Ibarra, un jeune guitariste qui a déjà où l'opportunité de jouer avec Marcus Miller qui accompagnera sur scène le trompettiste Lilian Mille. Pour annoncer le concert de Salif Keita nous avons choisi un groupe très festif : Swing vandals. Sarah Lenka, quant à elle, évoque les racines du jazz le 28 juin, avec un album inspiré par les chants d'esclaves, présenté en première partie de Charlie Winston, et André Manoukian précède sur scène Stanley Clarke le 29 juin. Mais à ces premières parties s'ajoutent aussi de nombreux groupes locaux invités à jouer sur la scène extérieure : Just Alone, Franck Terrier trio, Diavoletto… Nous voulons faire de ce festival un moment de découverte. L'Archéo jazz ouvre ses horizons avec une programmation jazz et musique du monde."

Du 26 au 29 juin 2019 au château de Blainville-Crevon. 27 à 43€ par soir. archeojazz.com