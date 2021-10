Colombelles. Colombelles déjante pour la 4e course de caisses à savon!

Ils seront près de 40 équipages à dévaler les rues de Colombelles (Calvados) pour la quatrième édition des Caisses de Gaston dimanche 23 juin 2019. Leurs engins ? Des caisses à savon, amusants petits bolides sans moteur faits de bric et de broc. À l'initiative de l'association Récup ta caisse, cette chevauchée insolite avait déjà amusé plus de 3000 spectateurs l'année dernière.

Loufoque… mais responsable !

Cette course farfelue s'inscrit dans une démarche écoresponsable et met le recyclage à l'honneur. Elle sera accompagnée d'un après-midi d'animations, avec un jeu de piste pour découvrir les façons de mieux consommer, des concerts pop rock et des spectacles de rue (jonglage et monocycle). Le public pourra retrouver les pilotes à la buvette qui servira des produits typiquement normands et 100% locaux.

Dimanche 23 juin de 11 à 17 heures, rue Hippolyte Monin à Colombelles. Gratuit. www.lescaissesdegaston.fr

