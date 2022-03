Colombelles. Les caisses de Gaston débarquent en Normandie

Pour cette troisième édition, toute l'équipe des Caisses de Gaston se déplace à Colombelles. Au programme de cette journée de fête : musique, animations, stands et la fameuse course de Caisse à Savon. 35 équipes tenteront de passer les virages et obstacles sur la route avec leurs voitures originales. Thomas Maignan, Président de l'association Récup Ta Caisse nous parle de cet évènement au microTendance Ouest.

Ce dimanche 17 juin 20178, les caisses de Gaston débarquent en Normandie, la preuve avec le teaser.

Le site sera ouvert dès 11h dimanche 17 juin 2018. Entrée gratuite. Rue hyppolite Monin à Colombelles.