Colombelles. Les Caisses de Gaston : derniers préparatifs avant la descente

Les Caisses de Gaston c'est une compétition, puisqu'il faut bien élire un vainqueur en bas de la côte, mais surtout un moment de rigolade. Tous les participants se préparent surtout pour une chose : s'amuser le plus possible lors de cette journée particulière dans les rues de Colombelles, samedi 15 juin, entre 11h et 18h. Cette "fête de village" centrée sur la course de caisses à savon avec des valeurs à propos de la récupération revient pour une 7e édition, proposant de nombreuses animations en parallèle.

Chacun prépare son bolide

Benjamin Lenoël et son équipe ont investi dans un châssis de tracteur tondeuse pour fabriquer leur bolide. Objectif ? Le transformer en une voiture présidentielle, aux penchants écolos. "Je serai Donald Grump, parodie de Donald Trump", rigole le jeune homme, qui aura avec lui ses "gardes du corps". De la découpe, de la peinture… L'équipe a passé du temps à construire son engin, comptant sur l'aide d'un pro de la soudure "pour que ça tienne".

Autre équipe autre ambiance : Elodie Gomont sera à bord d'une boîte de sardines. "On trouvait ça marrant, que nos pêcheurs nous attendent en bas avec du pain et du beurre !" Prenez un karting à pédale élargi avec de la soudure, du bois, des sièges récupérés… et surtout "une bonne dose de créativité", et le tour est joué ! L'engin tient la route, assure l'équipe. D'ailleurs il le faudra, puisqu'un contrôle technique est effectué le matin de la compétition par les organisateurs.

Si beaucoup viennent sans ambition au classement, lui vise la première place. Yohann Lalouel a terminé second lors des deux précédentes éditions. "Il y a beaucoup de spectateurs à Colombelles, ça ajoute de l'adrénaline", dit celui qui participe à une douzaine de courses par an.