Fécamp aura bien sa salle de spectacles!

Il manque d'une salle de spectacle à Fécamp (Seine-Maritime). Il avait été envisagé un temps de créer un pôle culturel intégrant une salle de spectacle à hauteur de la Mâture, près du futur casino. Le projet est, pour l'heure, à l'arrêt faute de financement… mais la salle de spectacle verra bien le jour ! C'est le gymnase Anquetil, sur le plateau Saint-Jacques, qui va être réhabilité.

Sport et spectacle

Lundi 17 juin 2019, le conseil municipal de Fécamp a validé le financement pour la réhabilitation de la salle Anquetil. Construite en 1974 sur le plateau Saint-Jacques, peu urbanisé, la salle Jacques Anquetil offrait aux deux lycées la possibilité de pratiquer des activités sportives. Les locaux se sont dégradés au fil du temps, et cette salle est maintenant fermée. Devant le besoin de disposer à Fécamp d'un espace permettant l'accueil de spectacles, d'animations, de manifestations et de réceptions, la transformation et la reconstruction de la salle Anquetil en espace polyvalent ont été actées.

Salle de spectacle pour 370 personnes

La nouvelle salle pourra accueillir, en configuration standard, les activités sportives des lycées, celles d'associations sportives locales, des matchs, mais aussi des cérémonies, des fêtes, des repas spectacles, des manifestations culturelles ou encore des salons. En déployant des gradins rétractables, la salle, dans sa configuration de polyvalente, pourra accueillir des spectacles de dimension locale, avec un hall d'accueil, un vestibule pour les vêtements consignés et des places assises pour 370 personnes.

Les travaux de réhabilitation de la salle Anquetil débuteront en septembre 2019 et devraient durer un an. Coût de l'opération : environ deux millions d'euros.

