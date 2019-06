Bac 2019 : c'est parti pour les candidats normands !

Petits yeux et visage concentré avant l'ouverture des sujets de philosophie ce lundi 17 juin 2019 au matin pour les 36 284 candidats normands au bac 2019. Pour les accompagner et leur souhaiter bonne chance, la rectrice des académies de Caen (Calvados) et Rouen (Seine-Maritime) était au lycée Malherbe de Caen.

Pas d'impact de la grève des surveillants

Christine Gavini-Chevet en a profité pour faire un point sur l'organisation d'une telle épreuve dans l'académie : organisation qui fut perturbée ces derniers jours après l'annonce d'une grève par plusieurs syndicats d'enseignants.

Cette mobilisation faisait craindre une pénurie de surveillants, mais il n'en est rien selon la rectrice : "Aucune perturbation, ni blocage n'ont été constatés dans l'académie.". Il faut dire que le rectorat avait pris ses dispositions : "Comme chaque année, nous convoquons plus de surveillants qu'il n'en faut pour anticiper de possibles absences." indique Christine Gavini-Chevet.

Le bac normand en chiffre

Au total, 61 766 candidats vont passer une épreuve du bac cette année en Normandie : 25 482 candidats aux épreuves anticipées en classe de première, 36 284 pour les candidats en terminale. Parmi ces derniers, voici le détail des effectifs par département :

• Calvados : 7 542

• Manche : 4 813

• Orne : 2 706

• Seine-Maritime : 15 079

• Eure : 6 144



