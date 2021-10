Caen. Football (Ligue 2) : le nouveau staff du SM Caen officialisé 

Rui Almeida et Fabrice Clément l'avaient dit lors de la présentation officielle de l'entraîneur portugais, mercredi dernier 12 juin 2019, quelques départs et arrivées pouvaient intervenir dans les prochains jours au sein du SM Caen version 2019-2020. C'est officiel depuis ce samedi matin 15 juin 2019, Christophe Manouvrier, Michel Audrain et Hervé Sekli, tous membres du staff de Fabien Mercadal la saison dernière, ne le seront plus pour la nouvelle saison sous l'égide de Rui Almeida.

Fort accent ibérique

Ainsi, si l'on connaissait le nom du premier adjoint de Rui Almeida en la personne de son fidèle compagnon de route, Gabriel Santos, on connait désormais les noms et affectations de tout le reste du staff. Alexandre Santos arrive de la réserve du Sporting du Portugal et sera aux côtés de Jean-Marc Branger pour être second adjoint et assister à la préparation physique. Ce dernier connaîtra d'ailleurs après Franck Dumas, Patrice Garande et Fabien Mercadal, son quatrième entraîneur à la tête du groupe professionnel. Le dernier nommé du staff n'est autre qu'Eddy Costil qui aura la charge des gardiens de but.

Les premières arrivées de joueur devraient être officialisés dans les prochains jours, l'entraînement lui, reprendra le lundi 24 juin 2019 en matinée, au parc Venoix

