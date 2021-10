Caen. Football : Rui Almeida est officiellement l'entraîneur du SM Caen (Ligue 2) 

L'affaire ne faisait pas de doute, elle a été confirmée ce dimanche 9 juin 2019 par le Stade Malherbe de Caen à midi, dans un communiqué explicatif : Rui Almeida est le nouvel entraîneur du club Malherbiste.

"on l'a rencontré à Paris avec Arnaud Tanguy et Yohan Eudeline, c'est quelqu'un qui revendique des valeurs que l'on recherchait : de la rigueur, du travail et de l'ambition. on l'a aussi vu avec l'ESTAC, il fait jouer les jeunes joueurs, ça faisait partie de nos critères" y déclare ainsi le président Fabrice Clément.

Engagé avec Troyes en mai 2018, Rui Almeida a terminé troisième du championnat de Ligue 2, seulement entravé dans sa montée par Lens, lors du pré-barrage.

Retrouvez ici l'article de présentation de Rui Almeida

L'heure va désormais être à la construction d'un groupe nouveau en vue de la reprise du championnat de Ligue 2, le vendredi 26 juillet 2019. La reprise de l'entraînement est fixée au lundi 24 juin, à Caen.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : le portugais Rui Almeida devrait devenir le nouvel entraîneur du SM Caen