Men In Black : International, une suite enfantine

Aujourd'hui, je vous parle du film Men In Black : International avec Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson et Tessa Thompson.

Men in Black : international nous propose de découvrir de nouveaux agents qui protègent la terre d'extraterrestres dangereux. Comme dans le tout premier, une nouvelle recrue débarque mais le rôle du mentor n'est absolument pas le même. Après le rigide et consciencieux Tommy Lee Jones, place au rebelle Chris Hemsworth qui flirte sans cesse avec la ligne rouge du protocole et n'en fait qu'à sa tête. Pas vraiment un modèle…

Son rôle d'agent H était prometteur mais il n'est finalement pas creusé et je suis restée sur ma faim. J'ai plus apprécié celui de l'agent M, la passionnée de l'espace et ses créatures. Le design du film essaie de coller à l'opus du siècle dernier, avec des armes chromées de toutes tailles et de toute puissance. En revanche, j'ai moins aimé les différents extraterrestres du nouveau film. La surprise des précédents volets était leurs camouflages plus ou moins réussis, qui faisaient sourire. Ici il y en a un qui m'a fait penser à eux mais les autres sont juste de belles créatures numériques, qu'on pourrait croisera dans d'autres films de science-fiction.

Maintenant que j'ai parlé de l'héritage, attaquons-nous au scénario. Un mot pourrait le décrire : " prévisible ". Voire " ultra-prévisible ". Je suis du genre à me laisser porter par l'histoire sans chercher à toujours tout deviner pour profiter de la trame scénaristique mais là sans aucun effort, j'ai eu l'impression de tout deviner à l'avance tellement les ficelles sont grossières. C'est quand même bien dommage, ça casse le film. Un film qui met d'ailleurs du temps à démarrer, le début est un peu long.

L'humour a une place importante dans la saga et quelques répliques ont traversé les décennies. " La différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai la classe " ne m'a jamais quitté. Ici aussi il y a de l'humour mais il est aussi gros que les ficelles du scénario. Pas grossier, pas gras, pas puéril. J'ai mis du temps à l'identifier, mais je dirais " enfantin ". Rien de très attirant alors pour un adulte. Mais cela m'a donné à réfléchir : n'est-ce pas ça aussi l'héritage de Men In Black ?

J'ai vu le premier au cinéma, j'avais un peu plus de 10 ans (le temps passe…) et j'avais adoré. Tout le monde dans la cour de récré avait apprécié et nous refaisions quelques scènes entre nous. La réplique citée précédemment faisait fureur. Et si c'était la cible implicite du film ? En essayant de me mettre à la place d'un enfant de notre époque, je me suis dit que ça m'aurait beaucoup plu. J'aurais bien ri et apprécié l'histoire. J'aurais aimé posséder un extra-terrestre comme le compagnon de route de l'agent M. Alors pari réussi pour les enfants finalement ?

Men In Black : international est un film standard, avec un peu d'action et d'effets spéciaux. Son histoire sans surprises et trop évidente gâche le film qui n'a finalement que son casting pour lui. En revanche, je conseille ce film pour les grands enfants et jeunes ados, qui devrait plus leur correspondre avec un humour plus ciblé. Men in black international, en ce moment au cinéma.

