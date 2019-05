Avengers Endgame, la belle fin d'un cycle

Aujourd'hui je vous parle du film Avengers Endgame des frères Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd...

Sacrée sortie que nous réservait la fin du mois d'avril 2019 : Avengers Endgame. Le dernier volet d'un univers commencé il y a 11 ans déjà avec le premier film Iron Man, et qui depuis a vu une vingtaine de films de super héros sortir au cinéma sous la bannière Marvel. Autant dire que tous les geeks et les aficionados n'attendaient que ça, moi la première.

J'avais adoré le premier volet sorti l'année dernière, Avengers Infinity War, qui s'achevait par [spoiler Infinty War] la disparition de la moitié de l'humanité et de l'univers par la volonté de Thanos [/fin spoiler].

Comment nos super-héros encore présents allaient réagir ? Comment s'en sortir après cet épisode ? Rassurez-vous les réponses sont là !

Le film peut se diviser en 3 temps forts. La première partie parle de la reconstruction des héros, la gestion de leurs traumatismes. C'est assez court sur les 3h de film mais il ne fallait pas plus, au risque d'endormir le spectateur. J'ai au contraire trouvé ça assez enrichissant et toujours agréable pour connaître plus en détail les personnalités de chacun hors bataille pour la survie de l'humanité.

La deuxième partie est celle qui m'a le moins plu. Les héros vont tenter le tout pour le tout, dans une hypothétique dernière chance. J'ai trouvé les réactions des uns et des autres hyper prévisibles et surtout le tout trop facile. Autant tout avait été galère dans Infinity War, les succès comme les échecs que là j'ai trouvé que c'était lisse. Je ne suis pas allée jusqu'à m'ennuyer mais disons que je n'ai pas ressenti grand-chose durant ce passage, c'était très lisse. Même les " retournements de situation " n'ont pas changé la donne.

Heureusement, la dernière partie est là ! Une grande bataille ; une fois de plus. L'action est toujours aussi grandiose et j'en ai pris plein les yeux. Là j'ai eu mon lot de frissons, d'anxiété, de triomphe et de peine. C'est une belle conclusion à cette dizaine d'années qui nous a si souvent amenés au cinéma. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ne pas en dire trop à vous tous qui ne l'avait pas encore vu au cinéma, mais n'hésitez pas à y aller !

Pour ceux qui en étaient restés à Infinity War en 2018, je vous informe que bizarrement, ne pas avoir vu Ant Man et la guêpe et même Captain Marvel ne vous handicapera pas dans la compréhension de ce dernier opus alors vous pouvez y aller sans attendre.

À noter également, grande surprise, qu'il n'y a pas de scène(s) post-générique! Ni après le premier générique, ni à la toute fin. Néanmoins, tendez bien l'oreille dans les toutes dernières secondes…

Avengers Endgame donne une très belle conclusion à cette décennie de films Marvel. Moins intense et grandiose qu'Infinity War, il n'en reste pas moins un très bon film de super-héros qui permet de saluer une dernière fois les Avengers. Dans le futur, Marvel sortira toujours des films mais ils devraient être centrés sur d'autres personnages. Avengers Endgame est à ne surtout pas manquer pour tous les fans du genre et de films à grand spectacle. C'est à voir en ce moment au cinéma.

