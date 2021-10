Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 15 juin

Bélier

Vous aurez l'œil acéré. Vous en avez pris votre parti. Vous ne ferez pas de résistance mais vous saurez scruter certaines réalités avec objectivité et recul.

Taureau

Votre but sera de dresser un bilan le plus complet possible de la situation, quels que soient les tensions et les conflits sur le plan familial et relationnel en général.

Gémeaux

Week-end durant lequel vous découvrirez quelques espaces de liberté. Près de la nature vous jardinerez, photographierez la nature. Proche de ses vibrations.

Cancer

Défenseur de la veuve et de l'orphelin, vous aurez à cœur de rallier sous votre panache blanc le maximum d'adhérents. Quel fin stratège.

Lion

Vous demeurez idéaliste ; qui pourrait vous en vouloir ? il est vrai que l'on devrait toujours faire les choses au service du bien. Méditons.

Vierge

Vous prendrez quelques libertés avec la réalité. Vous ne mentirez pas, simplement vous saurez redimensionner et coloriser autrement les évènements.

Balance

Vous assumerez votre côté narcissique, qu'importe ce qu'en pensent les autres. Vous êtes bien conscient que vous allez un peu loin. Et alors ?

Scorpion

Assez traditionnel, d'une éducation vous avez gardé la politesse d'être toujours d'humeur égale. Aucune effervescence. Adepte du self contrôle.

Sagittaire

Vous serez idéaliste, passionnée et parfois même la muse de votre entourage sans minauder pour autant. Vous saurez passer quelques messages importants.

Capricorne

Vous avez décidé de laisser tomber les vieilles chaînes et de constater la fin d'un monde obsolète. Les musées sont respectables, vous optez pour la modernité.

Verseau

Journée de grande réflexion à propos de votre avenir sur le plan professionnel. Vous aimeriez vous hisser à la mesure de votre vrai modèle. Restez vous-même.

Poissons

La route est encore longue pour réaliser vos desseins. Vous êtes infatigable et c'est une bonne chose. Votre ténacité est véritablement votre marque de fabrique.