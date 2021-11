hors normandie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 18 août

Bélier

Prenez garde à ne pas être une fois de plus face à un nouvel embrasement de violence en famille. Motus et bouche cousue à propos de vieilles histoires dont on ignore les racines.

Taureau

Vous êtes un modèle d'organisation sans faille. Vous êtes toujours à la pointe de dispositifs inédits pour parvenir à vos fins.

Gémeaux

Méfiez-vous des gens apparemment au-dessus de tout soupçons. Lisses mais perfides, pervers – en gros laids à l'intérieur. Tachez de ne pas être une proie facile.

Cancer

Vous avez l'impression parfois d'être un peu gauche. Vous avez du mal à vous sentir à l'aise dans ce bas monde. Vous attendez votre heure, allez vers autre chose.

Lion

Vent de panique pour des broutilles. Il y a des périodes comme celle-ci. Le moindre évènement accessoire vous paralyse complètement. Plus de bonus que de malus rassurez-vous.

Vierge

Vous êtes joueurs en respectant les règles. Dans le fond vous avez une aversion pour les tricheurs. Quand les dés sont pipés, vous avez la nette impression d'être trahi.

Balance

Ce n'est pas toujours facile de se voir dans une glace ! il faut avoir le sens de l'autodérision pour tenir le coup parfois. On sait forcément où se situent les failles.

Scorpion

Vous aurez en horreur la futilité, les mondanités et l'inconstance. Parfois il faut faire l'économie de ses aspirations et supporter l'air ambiant.

Sagittaire

Vous savez, et il aura fallu du temps, être un homme de dialogue, d'ouverture et savoir jouer du silence pour donner plus d'écho à vos paroles.

Capricorne

Vous aimeriez ouvrir grandes les portes que vous considérez comme à jamais fermées à cause de l'ignorance qui est le manuel de contrepoint de la peur.

Verseau

Vous avez réussi à remporter une manche, voir un succès exceptionnel. Le plus dure commence. Se maintenir et prouver votre stature.

Poissons

Vous êtes toujours en pleine recherche et tout à fait par hasard vous trouverez une réponse à vos questions les plus cruciales.