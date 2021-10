Le-Havre. Suivez le match France Norvège sur la plage au Havre

L'équipe de France affronte la Norvège mercredi 12 juin 2019 à 21 heures à Nice pour le deuxième match du groupe A de la Coupe du monde féminine de football. Après leur victoire contre la Corée-du-Nord (4 à 0) les Françaises ont créé l'engouement. Au Havre (Seine-Maritime), la rencontre sera retransmise sur écran géant au cœur du village de la Coupe du monde installé sur la plage.

Écoutez Simon Lepelletier, en charge du village de la Coupe du monde au Havre :

Des animations gratuites sont proposées, comme le ballon fléchettes. - Gilles Anthoine

Un village pour tous

Le village de la Coupe du monde au Havre propose des activités sportives, écoresponsables, culturelles et interactives. Il est ouvert gratuitement et à tous. Au sein du village, il est également possible de découvrir toutes les facettes de la ville et du territoire avec notamment des journées thématiques. Il est accessible les jours de match au Havre et les jours de match pour l'équipe de France.

• Mercredi 12 juin de 14 heures à 23 heures (retransmission de l'équipe de France).

• Vendredi 14 juin de 14 heures à 20 heures.

• Lundi 17 juin de 10 heures à 17 heures.

• Jeudi 20 juin de 14 heures à 20 heures.

• Samedi 22 juin de 10 heures à 18 heures.

• Dimanche 23 juin de 10 heures à 18 heures.

• Jeudi 27 juin de 14 heures à 20 heures.

• Vendredi 28 juin de 14 heures à 23 heures (retransmission de l'équipe de France, si elle arrive en quart de finale).



