Un village de la Coupe du monde au Havre

La Coupe du monde féminine de football débute vendredi 7 juin 2019 au Parc des Princes à Paris avec la rencontre France Corée-du-Sud. Le Havre (Seine-Maritime) est ville hôte de la compétition et accueillera sept rencontres dont un huitième de finale et un quart de finale.

La cité Océane a également installé un village de la Coupe du monde sur la plage pour que tout le monde puisse profiter de l'événement. Le village doit contribuer à créer une ambiance festive et populaire. Au programme : des activités sportives, écoresponsables, culturelles et interactives.

Un village d'animations

Le village se décompose en plusieurs zones : des terrains sportifs (beach soccer, futsal extérieur), des animations footballistiques (foot fléchettes, foot bowling, foot de précision), une zone souvenirs (borne photo pour se prendre dans le stade ou devant les lieux emblématiques du territoire, des cartes postales d'Ettie seront également disponibles), une zone culturelle et artistique (une exposition de photos, une animation artistique et participative qui consiste en la construction d'un ballon de football géant), une zone urbaine (une table de teqball, une arène " 1 contre 1 ", des baby-foot), une zone impact et héritage (stand ILES, cendriers ludiques, éco-cabane, restitution des travaux réalisés dans l'année par les élèves des écoles primaires de la ville) et une zone innovante (mur digital).

La ligue de football de Normandie sera présente tous les jours d'ouverture avec des animations (parcours de motricité avec buts de précision, photo call, quiz).

Le village sera ouvert les jours de match au Havre et les jours de match de l'équipe de France.

Jours d'ouverture

Vendredi 7 juin de 18 h 30 à 23 heures (match de l'équipe de France à 21 heures)

Samedi 8 juin de 11 heures à 18 heures (match à 18 heures au stade Océane : Espagne vs Afrique du Sud)

Dimanche 9 juin de 10 heures à 18 heures (pas de match)

Mardi 11 juin de 10 heures à 14 heures (match à 15 heures au stade Océane : Nouvelle-Zélande vs Pays-Bas)

Mercredi 12 juin de 14 heures à 23 heures (match de l'équipe de France à 21 heures)

Vendredi 14 juin de 14 heures à 20 heures (match à 21 heures au stade Océane : Angleterre vs Argentine)

Lundi 17 juin de 10 heures à 17 heures (match à 18 heures au stade Océane : Chine vs Espagne)

Jeudi 20 juin de 14 heures à 20 heures (match à 21 heures au stade Océane : Suède vs USA)

Samedi 22 juin de 10 heures à 18 heures

Dimanche 23 juin de 10 heures à 18 heures (match à 21 heures au stade Océane : huitième de finale)

Jeudi 27 juin de 14 heures à 20 heures (match à 21 heures au stade Océane : quart de finale)

Vendredi 28 juin de 14 heures à 23 heures (match de l'équipe de France à 21 heures si elle arrive en 1/4 de finale)

