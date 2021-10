Hérouville-Saint-Clair. Beauregard : vendredi et samedi bientôt complets !

Snow Patrol, NTM, Angèle… Si vous voulez voir ces chanteurs lors du festival Beauregard, qui se déroulera les 4, 5, 6 et 7 juillet 2019, dépêchez-vous ! Il ne reste plus que quelques places disponibles pour les journées du vendredi et du samedi !

Dès que l'une de ces journées sera complète, cela entraînera automatiquement la fin des pass deux, trois et quatre jours associés. Les billets sont réservables en ligne et le pass un jour coûte 49 euros.

Pour sa 11e édition, le festival accueillera de nombreux artistes. Parmi eux, vous pourrez retrouver Bernard Lavilliers, Roméo Elvis, Tears for Fears, Therapie, TAXI, Disclosure… et cela dans un espace plus grand que lors des éditions précédentes, puisque la scène John sera reculée pour faciliter le passage entre les scènes.

Réservations sur: www.festivalbeauregard.com