Bonne table à Caen : le Dolly's, incontournable british

Néo-caennaise, je n'étais encore jamais allée au Dolly's, à deux pas du château de Caen (Calvados). Cet oubli est désormais réparé… et la visite risque de se renouveler ! Cet incontournable des tables caennaises se démarque pour plusieurs raisons. La première saute aux yeux : tout ici s'inscrit dans un style past-time, le bon vieux temps, celui de l'enfance de la patronne, Colette Taylor, alias Dolly. Ustensiles de cuisine, vieille radio, napperons, fauteuils crapaud… Bienvenue dans les sixties ! À chaque espace son style, pour oublier la circulation le temps d'un goûter, d'un déjeuner, d'un dîner.

Des plats de poisson, de viande et vegan à la carte

La seconde, c'est la carte de Chez Dolly's, ouverte aux végétariens ou végétaliens. Ainsi, le Buddha Bowl, assiette garnie de légumes de saisons et céréales en tout genre, se décline aussi bien en version saumon snacké à la sauce teryaki ou poulet qu'avec des galettes de légumes. Le tofu s'invite dans le Gandhi Burger, la galette de pomme de terre remplace le steak haché dans le Stilton Burger, du nom du célèbre fromage britannique. Les intolérants au gluten peuvent aussi demander du pain adapté.

Pour ma part, j'opte pour le Bollywood Burger et son poulet mariné à la sauce Tandoori. C'est copieux mais frais, grâce à la sauce crémeuse à la menthe ! Et comme je suis gourmande, je prends l'option onions rings à la place des frites, ça change. En dessert, le ventre déjà bien rempli, je choisis un milkshake au Bailey's… même si le cheesecake de ma voisine me fait de l'œil. Impossible pour elle de le finir, mais, chez Dolly, on propose facilement le doggy bag pour ne pas en perdre une miette !

Le Dolly's, 16-20 Avenue de la Libération, 14000 Caen. Tél. 02 31 94 03 29

