Caen. Haltérophilie : les Caennaises décrochent l'or et l'argent

Ce week-end de Pentecôte a été propice aux haltérophiles caennaises du Caen CHM, qui ont participé aux Championnats de France Elite à la Ferté-Milon, dans l'Aisne.

Maelyn Michel conserve son titre

Avoir décroché le titre de Championne de France en 2018, Maelyn Michel a renouvelé son exploit cette année en montant de nouveau sur la plus haute marche du podium. Déjà détentrice des records de France avec 58 kg à l'arraché, 70 kg à l'épaulé-jeté et 128 kg au total olympique, elle a survolé la compétition le week-end dernier en décrochant de nouveau le titre de championne de France dans la catégorie des moins de 45 kg Cadette 1, avec 57 kg à l'arraché et 65 kg à l'épaulé-jeté et, en prime, la meilleure performance au classement général des Cadettes 1.

De son côté, Lucie Czajkowski s'est surpassée en battant ses records avec 44 kg à l'arraché et 55 kg à l'épaulé-jeté, pour décrocher la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 45 kg junior. Enfin Manon Retaillé, après un match très difficile dans la catégorie des moins de 59 kg junior, a terminé à la 4e place, avec 62 kg à l'arraché et en battant son record à l'épaulé-jeté avec 84 kg.

