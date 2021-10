Débarquement. 75 ans après,hommages et ferveur

Que retiendrons-nous de ce 75e anniversaire du Débarquement ? Cette foule, debout, dans l'immense cimetière de Colleville-sur-mer, pour applaudir longuement les libérateurs encore en vie et ceux qui sont tombés le 6 juin 1944. Ou bien ces vétérans canadiens, tout sourire, à quelques mètres de la plage de Juno Beach d'où tant des leurs ne sont pas revenus. Et puis, cet instant suspendu, quand le vétéran du commando Kieffer, Léon Gautier, s'est levé d'un pas frêle pour remettre, aux côtés d'Emmanuel Macron, le traditionnel béret vert des commandos marines à un jeune soldat, un héritier. Le D-Day, c'est aussi une armée de passionnés de tous âges et de tous pays, venus sauter au-dessus du Calvados où revêtir l'uniforme de leurs aînés. À chacun son hommage, solennel ou populaire, pour saluer cette "armada de courage et de liberté", selon les mots du président, qui a déferlé sur nos côtes, il y a 75 ans.

