La réserve malherbiste sauve sa peau en CFA

Deux semaines après la relégation de son équipe professionnelle en Ligue 2, la réserve a sauvé sa peau à la faveur d'une dernière victoire, samedi 2 juin. Les jeunes caennais, qui évoluaient sans pro en-dehors du gardien Thomas Bosmel, ont décroché une belle victoire sur la pelouse du troisième Avranches (0-3). "Avranches était déconnecté et ça nous a bien aidé, reconnaît l'entraîneur caennais Philippe Tranchant. Ils n'avaient pas le supplément d'âme."

Alors que les Manchois n'avaient plus rien à perdre ni à gagner, Caen devait impérativement s'imposer pour être sûr de s'inscrire une année supplémentaire au quatrième niveau national. Malgré toute leur envie, les Calvadosiens ont mis du temps avant de décanter la situation. 66 minutes exactement. "J'étais vraiment agacé à la mi-temps, indique l'entraîneur caennais. On était parti fort mais on a manqué trois occasions très nettes."

Qualités mentales

Caen a toujours été virtuellement maintenu, mais il est longtemps resté à la merci du match Pontivy – Lorient. Le coup-franc de Raphaël Guerreiro, dévié au fond du filet par le mur manchot, a libéré les rangs caennais. Plus sereins et franchement peu embêtés par leurs adversaires, les Caennais allaient mettre un point d'honneur à assurer par eux-mêmes leur maintien en CFA. Jordan Blondel signait un doublé dans le dernier quart d'heure de la rencontre et assurait la neuvième victoire des siens cette saison. "C'est une énorme satisfaction car il n'y avait quasiment pas de pros. J'avais dû intégrer plusieurs joueurs qui n'avaient jamais évolué en CFA. C'était vraiment limite et je n'étais pas très rassuré avant le coup d'envoi."

Les qualités mentales, dans la continuité de la deuxième moitié de saison, ont pesé lourd. Quinzième du classement final, Caen peut désormais préparer l'avenir. Il a fait signer quatre recrues extérieures : les Havrais Abdoul Diawara et Elton Boketsu, qui évoluaient en équipe réserve cette saison, ainsi que deux joueurs des PTT Caen dont le buteur Maxime Roynel.